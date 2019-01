中國釋出最新無人戰機畫面 外國網友不屑：從美國偷來的

2019-01-08 20:08

〔即時新聞/綜合報導〕中國中央電視台日前公布了軍事無人戰機「新天鷹」的飛行畫面,中國專家聲稱,不久後將能納編入伍。不過國外網友看到卻嗤之以鼻。

綜合外媒報導,中國央視日前公布了「新天鷹」的飛行畫面,介紹這款最新隱形無人戰機「WJ-600」型由中國航太科工集團研發。儘管沒有公布詳細資訊,不過相關媒體研判,具有類似美國B-2隱形轟炸機的設計,能在惡劣環境執行任務。根據推測,新天鷹的雙翼長約10至12公尺、可掛載約1至2枚100公斤重的飛彈。

根據中國官媒《環球時報》報導,中國軍事專家宋忠平說,將影片釋出,代表中國航太科工集團已有能力量產,不久後應該就能見到它正式編制入伍。

不過對此,外國網友則不以為然,表示:「從美國偷來的技術。」、「從我們這裡偷來的技術都依被視為對全球的威脅。」、「他看起來跟我們的舊版本一樣。」

A video featuring China's flying saucer-like stealth drone the Sky Hawk was shown for the first time on CCTV on Sat, with experts saying the technologies mastered by Chinese developers will allow the drone fly faster, farther and escape detection. https://t.co/AeTSjn7vHA pic.twitter.com/KQoi9gDKWt