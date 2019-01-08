中國釋出最新無人戰機畫面 外國網友不屑：從美國偷來的

2019-01-08 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央電視台日前公布了軍事無人戰機「新天鷹」的飛行畫面，中國專家聲稱，不久後將能納編入伍。不過國外網友看到卻嗤之以鼻。

綜合外媒報導，中國央視日前公布了「新天鷹」的飛行畫面，介紹這款最新隱形無人戰機「WJ-600」型由中國航太科工集團研發。儘管沒有公布詳細資訊，不過相關媒體研判，具有類似美國B-2隱形轟炸機的設計，能在惡劣環境執行任務。根據推測，新天鷹的雙翼長約10至12公尺、可掛載約1至2枚100公斤重的飛彈。

根據中國官媒《環球時報》報導，中國軍事專家宋忠平說，將影片釋出，代表中國航太科工集團已有能力量產，不久後應該就能見到它正式編制入伍。

不過對此，外國網友則不以為然，表示：「從美國偷來的技術。」、「從我們這裡偷來的技術都依被視為對全球的威脅。」、「他看起來跟我們的舊版本一樣。」

  • 中國央視日前公布了軍事無人戰機「新天鷹」的飛行畫面。不過國外網友看到後，卻嗤之以鼻。（翻攝自央視）

    中國央視日前公布了軍事無人戰機「新天鷹」的飛行畫面。不過國外網友看到後，卻嗤之以鼻。（翻攝自央視）

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