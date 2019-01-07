中國人口2025年被印度超越 報告：最快2027年負成長

2019-01-07 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國預測，2025年中國人口數就會被印度超越，中國社會科學院一份報告也預測，中國總人口最快在2027年就會進入負成長，2065年人口減少到11.72億，相當於1990年的規模，中國專家警告，人口減少將對經濟造成不良後果。

綜合媒體報導，中國社科院預測，若以聯合國方案分析，2029年會達14.42億的高峰，2030年開始進入持續的負增長，但若總和生育率持續目前1.6的低水平，人口負成長將提前到2027年出現。數據顯示，1949至1969年，中國總和生育率大約為6左右；1980年生育率降至2.31；1996年進一步降至1.8以下，目前該數據為1.6。專家指出，伴隨出生人口下降，勞動力成本也將快速上升。

根據《BBC》報導，不少中國人不敢生孩子，他們受訪紛紛表示，「教育、醫療和住房三座大山不解決，誰敢生孩子？」、「房價是最好的避孕藥。」另外，中國過去推行一胎化政策，在重男輕女文化上，部分人為了生男孩，選擇放棄女嬰，導政中國有男女失衡的問題。

美國哈佛大學社會學教授懷默霆表示，中國勞動人口下滑，雖然會令年輕人工資水平上漲，但這種趨勢會威脅到中國在出口導向製造業領域的國家競爭力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/