糗大！用iPhone推文華為發致歉信 內容又曝國家機密

2019-01-05 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為公司在2018年歲末用推特發文慶賀2019年到來，被發現使用iPhone推文，華為立刻懲處失職人員並發出道歉啟事，但該信件又被抓包暴露中國國家機密，網友認為華為糗大了。

華為在道歉信聲明中指出，在操作過程中「因為VPN網絡問題」，無法用電腦直接發布華為官方新年祝福的帖文。為趕在跨年時間點及時發布，「用iPhone手機插入香港的電話卡，直接連到防火牆外面」在華為官方twitter帳戶發布了新年祝福的帖文。

中國微博網友發起討論串抨擊華為，內容提到官方先前否認國內網路存在「防火牆」，並指稱中國網路可「自由地」聯絡國外網域，華為發此道歉信函等於暴露官方不肯證實的「國家機密」，間接承認中國民眾必須翻牆才能瀏覽其他各國網站系統；但該微博討論串目前已被下架。

華為手機翻不了牆 中國作家質疑有詭

根據《大紀元》報導，中國網友認為華為除了洩漏機密，還教大家如何違規使用官方禁止的VPN翻牆上網，「劃重點：1.蘋果手機+境外卡可以翻牆。 2.華為手機+境外卡也不能翻牆」；中國作家王湛也在個人微博提出質疑，「華為的社交媒體運營商用電腦翻牆發不了推，是牆加高了，還是用了華為電腦？」

王湛提到，若蘋果手機搭配香港SIM卡能順利連上他國網路，使用華為的手機卻無法，「說明牆在手機裡吧？」，如果蘋果手機插入中國SIM卡無法連上推特，「說明中國電話卡裡也有牆吧？」，因此華為的道歉聲明「說明蘋果手機裡沒牆，香港電話卡裡也沒牆，這樣理解對吧？」；王湛該篇貼文被上萬中國網友分享，目前已被下架。

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