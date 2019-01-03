壓迫中華民國空間 中國無權批判中華民國台灣

2019-01-03 18:14

〔中央社〕在習五條之後，中國國台辦對總統蔡英文點名批評，代表中國對我政府的「聽言觀行」階段結束，未來中國用之於前總統李登輝、陳水扁身上的文革語彙，預料將移用於蔡總統身上。

國台辦今天在一篇「答記者問」中說：「蔡英文的言論完全暴露了其頑固堅持『兩國論』的政治本質，充分說明民進黨當局是兩岸衝突的製造者，台海和平穩定的破壞者，台灣人民利益的加害者。」

在蔡總統2016年就職演說發表之後，中國國台辦回以「未答完的答卷」，意即繼續等待滿意的答覆。過去2年中間，兩岸關係再不堪，中國方面從未直接點名批判。但這篇「答記者問」反是，代表中國對我政府「聽言觀行」階段的結束。

國台辦改變態度的原因，表面上看，主要針對蔡總統在今年的新年講話中通篇稱呼對岸為「中國」，自稱「台灣」，並呼籲對岸「正視中華民國台灣存在的事實」。但蔡總統如此為兩岸雙方定位，並不始自今朝，於是，值得探究者，反而是國台辦急於改變態度的內在原因。

在國台辦這篇「答記者問」的前一天，中國國家主席習近平發表五點對台政策講話，在這篇被北京定位為「新時期對台政策綱領」的講話中，習近平為「九二共識」新添了「共謀統一」的內涵。此外，習近平並為兩岸關係的未來定下「一國兩制」方案。

習五條在此一時間點出爐，既可視為習近平去年廢除國家主席任期制之後，必須「有所作為」的壓力，也可視為美中貿易戰爭中，中國一方諸多可被民族主義者批評為「喪權辱國」的讓步之後，中國的民族主義需要一個「出口」。但就長期觀察，這是習近平一貫的政策態度，只是推出的時機頗有可議。

基此，國台辦的轉變態度，完全可以視為中國「新時期對台政策綱領」的一環，將執政者與非執政者區分開來、將政府與民間區分開來、將「九二共識」的支持者與反對者區分開來，既統戰其認同者，也惡意分化其反對者。

識者皆知，中國從未承認「一中各表」，從未給予「中華民國」存在、表述的空間，根據台灣部分接受「九二共識」者的認定，「九二共識」的實際操作中，「中華民國」甚至只能自己說，不能在對方面前表述。

不論如何，習五點中論及的「九二共識」，意涵又有重大變化，在只有一個中國、沒有中華民國表述空間的「現狀」之外，在「未來性」部分，還必須「共同努力謀求國家統一」。

至於統一之後的政治安排，也不勞台灣費心，習近平已經安排妥當。根據習五條，中國將探索「一國兩制」的台灣方案，與支持一個中國的台灣政黨、團體共同推進政治談判，並與台灣各政黨、各界別「代表性人士」，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

在中國於國際場合中強力擠壓、於兩岸接觸中全力排除之下，作為主權國家獨立存在的「中華民國」，既無存在空間，也無表述空間。長期下來，「中華民國」不但失卻了國際友人的認同，甚至台灣內部的自我認同都在淪喪中。

中國批評的「兩國論」，在指涉前總統李登輝的「特殊國與國關係」、陳水扁的「一邊一國」之後，如今擴大範圍至蔡英文總統的「中華民國台灣」，而造成這些中國所謂「兩國論」者，雖說也有台灣本土勢力的呼聲要求，但中國的全方位壓迫，才是主要原因。

一方施壓「中華民國」、一方批評「兩國論」，其中的矛盾扞格處，北京很清楚。但北京的政策立場更清楚，始終是「以我為主」，不必理會他人，「一國兩制」之後PM3M2801.CAP [PP] 01/03/19 17:47:17壓迫中華民國空間 中國無權批判中華民國台灣〔中央社〕在習五條之後，中國國台辦對總統蔡英文點名批評，代表中國對我政府的「聽言觀行」階段結束，未來中國用之於前總統李登輝、陳水扁身上的文革語彙，預料將移用於蔡總統身上。

國台辦今天在一篇「答記者問」中說：「蔡英文的言論完全暴露了其頑固堅持『兩國論』的政治本質，充分說明民進黨當局是兩岸衝突的製造者，台海和平穩定的破壞者，台灣人民利益的加害者。」

在蔡總統2016年就職演說發表之後，中國國台辦回以「未答完的答卷」，意即繼續等待滿意的答覆。過去2年中間，兩岸關係再不堪，中國方面從未直接點名批判。但這篇「答記者問」反是，代表中國對我政府「聽言觀行」階段的結束。

國台辦改變態度的原因，表面上看，主要針對蔡總統在今年的新年講話中通篇稱呼對岸為「中國」，自稱「台灣」，並呼籲對岸「正視中華民國台灣存在的事實」。但蔡總統如此為兩岸雙方定位，並不始自今朝，於是，值得探究者，反而是國台辦急於改變態度的內在原因。

在國台辦這篇「答記者問」的前一天，中國國家主席習近平發表五點對台政策講話，在這篇被北京定位為「新時期對台政策綱領」的講話中，習近平為「九二共識」新添了「共謀統一」的內涵。此外，習近平並為兩岸關係的未來定下「一國兩制」方案。

習五條在此一時間點出爐，既可視為習近平去年廢除國家主席任期制之後，必須「有所作為」的壓力，也可視為美中貿易戰爭中，中國一方諸多可被民族主義者批評為「喪權辱國」的讓步之後，中國的民族主義需要一個「出口」。但就長期觀察，這是習近平一貫的政策態度，只是推出的時機頗有可議。

基此，國台辦的轉變態度，完全可以視為中國「新時期對台政策綱領」的一環，將執政者與非執政者區分開來、將政府與民間區分開來、將「九二共識」的支持者與反對者區分開來，既統戰其認同者，也惡意分化其反對者。

識者皆知，中國從未承認「一中各表」，從未給予「中華民國」存在、表述的空間，根據台灣部分接受「九二共識」者的認定，「九二共識」的實際操作中，「中華民國」甚至只能自己說，不能在對方面前表述。

不論如何，習五點中論及的「九二共識」，意涵又有重大變化，在只有一個中國、沒有中華民國表述空間的「現狀」之外，在「未來性」部分，還必須「共同努力謀求國家統一」。

至於統一之後的政治安排，也不勞台灣費心，習近平已經安排妥當。根據習五條，中國將探索「一國兩制」的台灣方案，與支持一個中國的台灣政黨、團體共同推進政治談判，並與台灣各政黨、各界別「代表性人士」，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

在中國於國際場合中強力擠壓、於兩岸接觸中全力排除之下，作為主權國家獨立存在的「中華民國」，既無存在空間，也無表述空間。長期下來，「中華民國」不但失卻了國際友人的認同，甚至台灣內部的自我認同都在淪喪中。

中國批評的「兩國論」，在指涉前總統李登輝的「特殊國與國關係」、陳水扁的「一邊一國」之後，如今擴大範圍至蔡英文總統的「中華民國台灣」，而造成這些中國所謂「兩國論」者，雖說也有台灣本土勢力的呼聲要求，但中國的全方位壓迫，才是主要原因。

一方施壓「中華民國」、一方批評「兩國論」，其中的矛盾扞格處，北京很清楚。但北京的政策立場更清楚，始終是「以我為主」，不必理會他人，「一國兩制」之後，必然是「兩制不能傷害一國」，香港已經是前車之鑑。

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