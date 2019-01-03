別愛牠就狂餵！ 研究：狗狗體重過重會縮短壽命

2019-01-03 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕很多飼主常喜歡餵狗狗吃各種食物，讓不少家犬體重因此過重。英國一項研究發現，如果狗狗體重過重，就會讓其壽命減短，因此建議飼主平常應該多留意狗狗的體重。

綜合外媒報導，一項由利物浦大學（University of Liverpool）進行研究過去針對12品種、共5萬隻的狗進行長期觀察，希望瞭解狗狗體重對其健康的影響。研究結果顯示，不管狗狗的品種為何，體重過重都會讓牠們的壽命變短。而且研究推估，目前英國有59%的狗都有體重過重、肥胖的問題。

研究還指出，體型越小隻的狗，其壽命越容易因為過重而減短，其中又以約克夏㹴犬（Yorkshire Terrier）的壽命最容易因體重過重縮短，體重過重的約克夏㹴犬會比正常體重的同種狗早2年半過世。相較之下，體重過重對德國牧羊犬（German shepherds）壽命的影響最小，僅會減少5個月的壽命。

研究共同作者、英國利物浦大學教授傑爾曼（Alex German）表示，很多人常認為餵狗狗剩菜是一種展現關愛的方式，但飼主並不知道，如果狗狗體重太重，也更容易遇上癌症、呼吸困難等身體問題。研究因此提醒狗主人，平常要多留意家中狗狗的體重。

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