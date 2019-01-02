大熊貓「養不起」擬送回中國？馬國首相：從沒討論過

2019-01-02 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國2014年將大熊貓「興興」和「靚靚」送給馬來西亞，紀念兩國建交40週年，去年12月卻傳出馬國無法負擔飼養費用，欲將兩隻大熊貓送回中國。對此，馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad））近日出面澄清，「大熊貓對兩國外交具有意義」，不會將熊貓送回中國。

據馬來西亞《星洲日報》報導，馬國水源、土地與天然資源部長賽維爾去年12月曾透露，由於飼養兩隻大熊貓的成本實在太高，已經引起民眾「強烈不滿」，因此打算將牠們送回中國。對此，馬哈地今澄清：「大熊貓『興興』和『靚靚』是中國獻給大馬的禮物，對兩國外交具有意義，政府會善待牠們，不會將牠們送走。」馬哈地還說：「內閣從不曾討論要將大熊貓送回中國的事，對於賽維爾的言論也毫不知情。」

馬哈地自去年5月成為馬來西亞第7任首相，由於上任後欲取消或重新審視與中國政府合作的「一帶一路」大型計畫，被外界指為是「親日反中」，不過馬哈地本人口頭上卻駁斥這種說法，多次在國際舞台捍衛中國，聲明「馬來西亞是中國的好朋友」。

儘管馬哈地否認要將大熊貓們送回中國，但另有消息指出，一切還得等到今年4月才能定案，屆時馬國水源、土地與天然資源部將會做出最終決定。

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