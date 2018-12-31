伊朗強硬派教士拉里賈尼 接掌權宜委員會

2018-12-31 03:20

〔中央社〕國營電視台報導，伊朗強硬派司法總監拉里賈尼（Ayatollah Sadeq Amoli Larijani）今天獲任命為權力龐大的「權宜委員會」（Expediency Council）負責人。

權宜委員會是伊朗最高政治仲裁機構，負責調解國會與監督機構「憲法監護委員會」（Guardian Council）之間的紛爭。

報導稱，伊朗最高宗教領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）任命57歲的拉里賈尼為權宜委員會主席，並讓他成為憲法監護委員會成員。憲法監護委員會負責審查法律和選舉是否符合伊朗的伊斯蘭憲法。

被視為哈米尼親密盟友的拉里賈尼，將接替本週辭世的前權宜委員會主席沙赫魯迪（Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi）。12月24日去世的沙赫魯迪享壽70歲。

華盛頓當局於今年1月，對拉里賈尼及另外13名個人和實體施加制裁，理由是涉嫌在伊朗境內侵害人權及支持伊朗武器計畫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/