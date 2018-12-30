鴿子血裝初夜 破獲處女賣淫集團「都不是處女！」

2018-12-30 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳警方27日破獲一個賣淫集團，並逮捕約200名嫌犯。據了解，該集團以「處女」為賣點，旗下小姐每次可收取5000至1萬元人民幣（新台幣約2.2萬至4.4萬元），然而卻被揭露這些妓女根本都不是處女！

綜合中媒報導，中國深圳警方日前破獲這個「處女賣淫集團」，該集團主打「處女」下海，並由專人在微信、陌陌等交友軟體上發布招嫖信息；接著有專人負責接單，並利用微信收取費用；最後，還有人負責開車接送女成員到交易地點，並執行「把風」任務，集團分工相當明確。

報導表示，這些「處女」每次交易後收取5000至1萬人民幣的費用，卻被警方揭露，所謂的「處女」都是由鴿子血包裝而成。據了解，有成員以當地商家為掩護，製作「鴿血」並存放在冰箱內，當有需要時便以每份10至20元人民幣（新台幣約45至85元）價格送貨上門。

報導提及，該集團還會根據女成員的資料，量身偽造學生證件，並勾結私人診所的醫生，開立一張100元（約台幣440元）的「處女膜診斷證明」，藉此打消嫖客的疑慮。此外，每次交易地點都不固定，甚至能根據嫖客要求，選擇高鐵、飛機等交通工具，將女成員送往各地接客。

報導指出，目前警方已刑事拘留106名集團成員、65名賣淫的女成員、4名提供鴿血嫌犯和1名提供「處女膜診斷書」嫌犯。

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