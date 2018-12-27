PTT票選最討厭的國家 逾千鄉民一面倒選「這國」

2018-12-27 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在PTT發文，詢問如果要選擇一個最討厭的國家，大家會選哪國？該文章也引起熱議，超過1000名網友留言，不過結果卻是一面倒選擇「中國」。

一名網友今（27）日下午5時在PTT，以「如果選一個最討厭的國家，大家會選哪個國」為標題發文，詢問網友，大家會認為是哪個國家讓世界都恨得牙癢癢的，希望能不見最好？截至今晚9時15分，已有超過1100名網友留言，而答案一面倒選擇「中國」，另有部分網友選擇日本、韓國、印度及美國。

另外，也有網友特別回文指出，各國其實都有類似的調查，南韓本來每年最反感國家，第一、第二名不是北韓就是日本，不過2017年，中國首度超越日本，成為南韓最討厭的國家；另外在2017年，美國蓋洛普民調中，則顯示台灣位列美國有好感國家第七名。

不過根據台灣民意基金會在今年6月公布的名調，2018年台灣人最不喜歡的國家名單中，中國僅排名第三，第一、二名分別是北韓、菲律賓；而在台灣人民最喜歡的國家榜單中，前三名則分別是新加坡、日本、加拿大。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/