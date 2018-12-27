視台灣為「實驗室」 日媒警告：中國意在干預美國大選

2018-12-27 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕上月落幕的台灣九合一大選結果引起國際關注，中國是否干預台灣選舉也成為各國媒體的焦點。日媒今日報導，中國長期利用台灣作為其發揮各種影響力的試驗場，分析家警告，中國正在利用台灣作為「政治宣傳實驗室」，以強化其網路工具來干預2020年的美國大選。

《日經亞洲評論》（Nikkei Asia Review）今日刊登駐台記者何貴森（Chris Horton）的撰稿。文章稱，由於地理、語言和文化上的相近性，長期以來，中國一直將台灣作為其發揮各種影響力的「試驗場」，然後再將推行到其他國家。分析家認為，近期中國干預台灣選舉的企圖，很可能是對其他民主國家發動類似攻擊的前奏，尤其是中國的主要對手：美國。

中國以台灣作為干預美國大選的試驗場

文章引述台灣國防安全研究院網路作戰與資訊安全研究所代理所長曾怡碩的分析指出，目前中國影響美國政治的能力還不如俄羅斯，但藉由使用台灣作為中國的「政治宣傳實驗室」，很快就會使局面發生變化，「隨著中國累積相關知識並測試其演算法後，兩年內，很可能就有能力使用網路工具干預美國大選」。

文章指出，華府SOS International的資深分析師杜蘭（Jessica Drun）在上月的台灣選舉前發布報告，顯示中國正變得更有能力影響台灣的社群媒體，像是一則疑似來自中國IP地址的假新聞，導致駐大阪辦事處前處長蘇啟誠的自殺。杜蘭警告，「中國對台灣不實資訊的運作，可用來做為對付其他民主國家的藍圖」。

中國試圖影響台灣媒體

文章稱，在台灣九合一大選前夕，中國採取了各種干預台灣選舉的手段，使得蔡英文總統和民進黨政府被迫處於守勢；此外，中國還影響台灣的媒體，「一些努力是公開的，一些則是在幕後進行的」。

文章指出，旺旺集團董事長蔡衍明曾宣稱，《中國時報》將被用於促進台灣與中國的統一；根據英國牛津大學和路透新聞學研究所今年聯合發布的報告指出，很多台灣媒體的立場傾向於中國，此外，有更多的媒體在有意或無意之間，幫助傳播了來自中國的不實資訊。

中國對台灣社會的理解逐漸加深

文章稱，除了攻擊民進黨，中國還盡其所能幫助國民黨。前中國駐雪梨總領事館政治領事陳用林就說，「你不必說中共很偉大，你只需說中共沒問題就行了」。他點名前總統馬英九和前副總統連戰，都是中國試圖展現其影響力的「有用工具」。

分析家警告，中國對台灣文化、社會、民主的理解已經逐漸加深，只要中國的「政治戰」實踐者對民主的總體運作了解得越多，他們就越能調整自己的方法，以便在其他地方加以使用。

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