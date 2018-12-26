疫情漏洞！港人深圳買豬肉 報紙包一包直接帶回香港

2018-12-26 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟疫情在中國蔓延，鬧得鄰近國家人心惶惶，紛紛築起防疫高牆，台灣更視之為大敵，深怕稍有不慎就讓疫情擴散至台灣。不過香港昨天竟被爆出防疫出現大漏洞，有人目擊竟有香港民眾不顧疫情於深圳購賣生豬肉，還直接順利帶回香港，沿途完全沒有海關過問！

據《蘋果》報導，豬瘟疫情在中國大爆發，繼珠海、廣州、順德後，惠州市博羅縣也宣告「淪陷」，中國海關總署昨天還兩度更新了「內地供港澳活豬註冊養殖場名單」，但沒想到不少港人不顧疫情，到外地購買生豬回港，昨天更有人目擊一對男女在深圳羅湖村買了人民幣400多元（約1800多元新台幣）的豬肉、羊肉，而且只放在手提袋就安全入境香港，完全沒有海關攔下查問。

現時的中國每公斤的豬肉價格比香港要便宜約20至30元港幣（約80至120元新台幣），位於深圳的京湖街市和東門市場是不少港人北上的買菜熱點，一名在東門市場二樓百豬肉攤的女攤主就表示，昨天就有多名香港民眾到此地購買新鮮豬肉，平時最多也有幾十人來到這裡光顧，不少人都會將豬肉和其他肉類混在一起帶過關。據悉攤主也會教顧客用多一點報紙將豬肉包裹住，或是用滾水燙熟表面就可以安全過關。

「香港立法會食物安全及環境衞生事務委員會」主席郭家麒表示，不只是豬瘟，所有傳染病都是有機會透過沒有煮熟的肉類傳入，若有個別港人為了貪便宜而游走法律漏洞，都會對防疫工作造成相當的風險。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/