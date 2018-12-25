印尼海嘯已429死 當局憂死傷人數還會攀升

2018-12-25 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕印尼巽他海峽22日晚間發生海嘯，迄今已造成429人喪生、將近1500人受傷，更有154人依然下落不明。外媒指出，當地降下暴雨妨礙了救援工作，加上災民生存所需物資缺乏，預言死亡人數還會往上攀升。

綜合外媒報導，美國喬治亞理工學院的費爾茨（Hermann Fritz）教授表示，此次噴發的「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）火山目前處於活躍階段，未來有很高的機率持續噴發，進而造成第2次，甚或是第3次致災性海嘯。

印尼當局則坦言，災難剛發生時，原預期部分地區應該不會傳出嚴重災情，但隨著救難人員擴展搜救範圍，才發現許多偏遠地區的災情超出預期，死傷人數可能還會再上升。

這是印尼2018年第2起致命海嘯，多數死傷者是利用耶誕節前的週末前往海灘度假的印尼人。印尼國家電力公司（PLN）約200名員工及家屬，當時在爪哇西部海灘歡慶年終，突如其來的海嘯卻造成29名員工和家屬喪生，多個家庭頓時陷入天人永隔的悲劇。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/