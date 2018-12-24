等不回愛妻...印尼海嘯樂團夥伴都罹難 獨活主唱深情悼念

2018-12-24 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕印尼因火山爆發造成海底滑坡，22日晚間引發大海嘯，當地著名樂團「17樂團」（Seventeen）當時正在海邊表演，海嘯突然襲來，

捲走該樂團成員、主唱法加夏（Riefian Fajarsyah）的愛妻狄蘭（Dylan Sahara）和觀眾，原本一度傳出狄蘭還活著的消息，然而倖存的法加夏24日稍晚於Instagram發文悼念妻子撒哈拉，證實她已經身亡。

法加夏23日在instagram上貼出影片，他聲淚俱下表示，23日是妻子撒哈拉的生日，期盼她「快點回來」，而根據當地《Tribun news》報導，23日晚上有目擊者表示在某家診所看到撒哈拉，確定她平安無事。

然而，印尼媒體《Tribun news》24日報導，指出撒哈拉已死亡，法加夏隨後在Instagram貼出愛妻的照片及他們兩人的合照，深情寫下：「親愛的老婆，我愛妳」、「感謝阿拉，讓我遇見我的妻子。」等句子。另外，「17樂團」中4名團員僅有法加夏生還，其他3名團員都確定罹難。

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