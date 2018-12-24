詆毀女性 法院下令阿根廷主持人邀女性主義者上節目

2018-12-24 23:04

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕澳洲廣播公司（ABC）報導，阿根廷電台主持人艾契科帕爾（Angel Etchecopar）因在自己的節目上批評女性主義者是「女權納粹」（feminazis）、「令人作噁」而面臨阿根廷檢方以「貶低、污衊、冒犯與歧視」女性為由提出刑事告訴，他最後與檢方達成和解，條件是：邀請性別議題專家上節目，為期5個月；必須讓來賓暢所欲言十分鐘，艾契科帕爾不能打斷講話。

檢察官狄亞茲（Federico Villalba Diaz）指出，他們向法院提出的歧視訴狀達8頁，不過艾契科帕爾最終逃過法庭審判，因為他展現「悔意」。法院同意該案和解，條件是艾契科帕爾必須邀請性別議題專家上節目，而在來賓說完話後，他不能提出批評。邀訪名單須由檢察官辦公室批准。這份法院下令的和解內容是一名專辦性別暴力的檢察官所主導。

在達成和解後，艾契科帕爾為他的言論致歉，並向天主教慈善組織「明愛會」（Caritas）捐款550美元（台幣1萬7000餘元）。狄亞茲說，該和解旨在教導寬容，「艾契科帕爾的聽眾能聆聽其他見解、其他詮釋—不同於他們所習慣聽到的，對我而言是重要的」。

阿根廷21歲的女權運動者米卡艾拉．賈西亞（Micaela Garcia）去年遭綁架、姦殺，令阿根廷舉國震怒，並引發一連串示威，本月19日，阿國國會通國致力消除婦女暴力的「米卡艾拉法」，以紀念賈西亞。

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