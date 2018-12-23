種族歧視！ 美摔角裁判竟當場要選手剪掉「雷鬼頭」

2018-12-23 23:32

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國新澤西州一場高中摔角賽引發種族爭議。一名白人裁判在賽事期間，要求一名非裔選手當場剪掉他的「雷鬼頭」（dreadlocks，又稱黑人辮），否則判他喪失比賽資格，引發各界撻伐。

新澤西州布埃納地區高中生強森（Andrew Johnson），於近日參與校際摔角比賽，媒體轉播事賽時無意拍下這段插曲。

在賽事期間，白人裁判馬洛尼（Alan Maloney）認為強森的「雷鬼頭」髮辮違規，要求他當場進行修剪，否則沒收比賽。

影片顯示，強森在女同學的協助下剪髮，身旁隊友按著他的肩膀打氣，事後他雖然爭氣地贏得比賽，但當裁判舉起他的右手時，他不情願地舉手草草結束。

對此，新州州長墨菲、運動界及社群媒體都強烈譴責。推特網友痛批，該名教練的行為殘忍、噁心、令人心碎與不恥。顯然是種族歧視。

根據賽事規則，選手頭髮不能長過衣領、耳垂及眉毛等處，該名裁判的尺度是否過當仍受議論。2016年，該裁判曾被指控對黑人同事說出種族歧視言語。

新州州際體育運動協會則回應，該州主管機關正對此進行調查。在調查完整落幕前，不會指派馬洛尼吹判任何賽事。

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