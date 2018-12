疑火山爆發 印尼巽他海峽遭海嘯侵襲 至少20死、165傷

2018-12-23 07:39

〔即時新聞/綜合報導〕印尼巽他海峽(Sunda Strait)昨晚發生海嘯,可能造成嚴重死傷,目前已知至少20死、165傷,當地已展開救援。

綜合媒體報導,巽他海峽海嘯很有可能是附近喀拉喀托山(Krakatoa)的火山爆發導致,在網友po出的影片,當大浪衝向海灘,民眾驚慌逃命。

巽他海峽位於印尼爪哇島及蘇門答臘島間,呈東北/西南向,西部靠近爪哇海溝因此非常深,但海峽東部最窄處僅24公里寬,最淺處僅20公尺深,因而沙州、強潮汐和人造的障礙物如爪哇島近岸油井,都使船隻導航困難。巽他海峽在數個世紀以來都是重要的航道,尤其在荷蘭東印度公司把它用作通往印尼香料群島(Spice Islands)的通道。

根據歷史記載,喀拉喀托火山曾於1883年大噴發,是人類史上最大的火山噴發之一,當時引發的海嘯摧毀了數百個村莊和城市,5萬多人死於該場火山爆發中。

Moment when the Tsunami struck, the Sunda Strait area in Indonesia.

(Video: @OnceNoticiasTV) pic.twitter.com/xOmIwUh7Ba