疑火山爆發 印尼巽他海峽遭海嘯侵襲 至少20死、165傷

2018-12-23 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕印尼巽他海峽（Sunda Strait）昨晚發生海嘯，可能造成嚴重死傷，目前已知至少20死、165傷，當地已展開救援。

綜合媒體報導，巽他海峽海嘯很有可能是附近喀拉喀托山（Krakatoa）的火山爆發導致，在網友po出的影片，當大浪衝向海灘，民眾驚慌逃命。

巽他海峽位於印尼爪哇島及蘇門答臘島間，呈東北／西南向，西部靠近爪哇海溝因此非常深，但海峽東部最窄處僅24公里寬，最淺處僅20公尺深，因而沙州、強潮汐和人造的障礙物如爪哇島近岸油井，都使船隻導航困難。巽他海峽在數個世紀以來都是重要的航道，尤其在荷蘭東印度公司把它用作通往印尼香料群島（Spice Islands）的通道。

根據歷史記載，喀拉喀托火山曾於1883年大噴發，是人類史上最大的火山噴發之一，當時引發的海嘯摧毀了數百個村莊和城市，5萬多人死於該場火山爆發中。

Moment when the Tsunami struck, the Sunda Strait area in Indonesia.

（Video: @OnceNoticiasTV） pic.twitter.com/xOmIwUh7Ba — BreakingNAgency （@BreakingNAgency） 2018年12月23日

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