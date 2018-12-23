法黃背心運動持續 抗議者在邊界公路阻礙交通

2018-12-23 02:20

〔中央社〕距離耶誕節還有3天，法國「黃背心」運動第6個週末在各城市和邊界據點阻礙交通，但抗議人數已經縮減。

法國內政部指出，法國各地約有23800人加入示威抗議，人數少於一週前的33500人。

數百名抗議者聚集在法國和西班牙邊界附近的一處多線道高速公路收費站，試圖阻礙交通。

法新社一名攝影師在現場指出，警方向退至一座橋樑、向公路投擲物體的「黃背心」示威者發射催淚瓦斯。

地方當局表示：「目前公路障礙清除，交通恢復正常通行。」

在法國與西班牙加泰隆尼亞（Catalan）地區交界處，也有數十名傾向加泰隆尼亞獨立分子穿著黃背心，加入法國抗議群眾之列。

報導指出，法國與義大利邊界附近的一條高速公路遭抗議者阻礙交通。

此外，法國與德國邊界附近的史特拉斯堡（Strasbourg）一座橋樑也出現這種情形。

一名汽車駕駛因「黃背心」示威者以卡車阻礙交通，結果導致撞上卡車喪命，這是自「黃背心」運動11月17日爆發以來，第10起死亡案例。

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