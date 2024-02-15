為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美大砍2025國防預算 新購F-35戰機數量銳減18％

兩位不具名的消息人士透露，美國總統拜登已要求五角大廈將2025年新購F-35匿蹤戰機數量，刪減至少18%。（路透資料照）

兩位不具名的消息人士透露，美國總統拜登已要求五角大廈將2025年新購F-35匿蹤戰機數量，刪減至少18%。（路透資料照）

2024/02/15 09:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國國會對2025年的國防預算規模設定上限，迫使白宮尋求縮減開支。兩位不具名的消息人士透露，美國總統拜登（Joe Biden）已要求五角大廈將2025年新購F-35匿蹤戰機數量，刪減至少18%。

據《路透》報導，五角大廈2025年預計向洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.，洛馬）訂購F-35戰機的總數，將從原先的83架，減至70架以下，省下至少16億美元（約新台幣502.4億元）的相關支出。

F-35戰機訂單遭砍預料將對洛馬造成重大影響，該公司約四分之一的收入來自戰鬥機相關專案。各國對F-35戰機的需求仍相當強勁，每架飛機的價格約落在8000萬美元至1.2億美元（約新台幣25.1億元至37.6億元）之間，不同型號價格存在差異。

路透率先披露此消息後，洛馬的股價已下跌了2.6%。該公司隨即發出聲明表示，他們「期待與拜登政府和國會就2025年度財政預算展開合作」。

消息人士稱，美國國會要求白宮將國防及國家安全預算控制在8950億美元（約新台幣28.1兆元）左右，此舉迫使一連串項目遭刪減、現有項目遭推遲，因烏克蘭和以色列戰爭而空虛的武器庫存也將難以恢復。

消息人士補充，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）之間的預算談判，已基本告一段落，但最終金額仍可能在3月11日正式公布前發生變化。

五角大廈官員拒絕對此事發表任何評論；負責F-35戰機相關計畫的聯合計畫辦公室（Joint Program Office）也婉拒受訪。五角大廈原預計以98億美元（約新台幣3077.3億元）的價格，向洛馬購買83架F-35匿蹤戰機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美眾院公布5524億軍援以色列不含烏克蘭與台灣 白宮表態反對
2024/02/04 16:12

美眾院公布5524億軍援以色列不含烏克蘭與台灣 白宮表態反對
土耳其國會外委會終批准 瑞典加入北約更進一步
2023/12/27 03:00

土耳其國會外委會終批准 瑞典加入北約更進一步

美軍伊拉克遇襲釀3傷 拜登授權報復「真主黨旅」
2023/12/26 14:31

美軍伊拉克遇襲釀3傷 拜登授權報復「真主黨旅」
拜登出手協調 蘇利文週五見巴勒斯坦自治主席阿巴斯
2023/12/15 10:47

拜登出手協調 蘇利文週五見巴勒斯坦自治主席阿巴斯
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播