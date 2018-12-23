盼終止政府停擺 川普持續與民主黨協商

2018-12-23 01:28

〔中央社〕美國總統川普今天在推特（Twitter）發文指出，他持續就終止政府停擺一事與民主黨進行協商，然而他說：「這可能需要花很長時間。」

路透社報導，川普表示，癥結點仍在於邊界安全問題。

川普要求50億美元（新台幣1541億元）聯邦資金，幫助延著美墨邊界興築高牆。

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