吃素竟能防早洩？動保組織推「限制級」廣告片引熱議

2018-12-22 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕近年來有不少人基於保護動物的理念開始吃素，外國「善待動物組織」（PETA）最近就推出一支推廣吃素的影片，影片中將吃素、吃葷者的性生活拿來對照，引來網友熱議。

綜合外媒報導，「善待動物組織」最近推出一支推廣吃素的短片，影片中比對了兩組男女的性生活。左邊的男性是吃肉者、右邊的男生則是吃素者，兩組男女從影片開頭後開始做愛，結果肉食者在約8秒後就早洩，之後落寞的穿上衣服離開房間。另一組的吃素男則持續到影片結束。

「善待動物組織」指出，肉、蛋、乳製品中的膽固醇會讓人體所有器官的血液循環變慢，而植物性食品則有助提升性生活。過去《美國臨床營養學期刊》（The American Journal of Clinical Nutrition）的研究也發現，食用草莓、藍莓等水果、並搭配規律運動，勃起障礙的風險會比一般人低20%。

許多網友看完影片後留言，「太棒了！快點傳揚素食主義。」、「別再宰殺動物了！」、「為了動物、健康、環境吃素吧。」但也有網友認為，素食主義者不該將他們的生活方式強押到別人身上。

相關影片請見：

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