聯合國籲英 任亞桑傑離開厄瓜多使館不予逮捕

2018-12-22 01:36

〔中央社〕聯合國人權專家今天呼籲英國當局，容許維基解密網站創辦人亞桑傑（Julian Assange）在無須擔心遭到逮捕和引渡的情況下，離開倫敦厄瓜多大使館。

聯合國任意拘留問題工作組（U.N.Working Group on Arbitrary Detention）重申2016年2月公布的調查結果，指亞桑傑形同未起訴即被關押在厄瓜多使館。他至今已在使館藏匿6年多。

英國方面曾表示，亞桑傑若離開使館，將因棄保被捕；但若定罪，刑期不會超過6個月。對於聯合國的呼籲，英方尚未表示意見。副外相鄧肯（Alan Duncan）6月曾說，亞桑傑將受到人道和適當對待。

聯合國專家今天發表聲明說：「．．．亞桑傑持續喪失自由的僅存理由是違反英國保釋規定，但客觀說，這是個輕罪，不足以作為他在厄瓜多使館尋求庇護後即困在館內6年多的正當理由。」

「現在是該讓亞桑傑重獲自由的時候了，他已經為了和平行使他的意見、言論和資訊自由權以及促進符合公眾利益的了解真相權，而付出了高昂的代價。」

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