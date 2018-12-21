堅持不聽勸！ 日本新天皇登基「大嘗祭」預算高達7600萬

2018-12-21 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本皇太子德仁於明年5月1日即位，屆時將舉辦新天皇登基慶典「大嘗祭」，不過日前卻有民眾認為，此儀式違反日本憲法的「政教分離」和「國民主權」原則，要求國家不得用公帑支付。豈料日本政府在今（21）日公布的2019年度預算案中，仍為大嘗祭編列高達27億日幣（約新台幣7600萬元）的預算，甚至比上一次舉辦時多出4.7億日幣。

綜合日媒報導，現任天皇明仁次子、秋篠宮文仁親王先前才公開發言，批評大嘗祭具有強烈宗教色彩，且花費驚人，不宜使用公帑舉辦，建議改從皇室的公務活動費「宮廷費」中支出。然而日本當局在今日公布的預算案中，卻依然編列日幣27億給大嘗祭，其中近20億日幣用來建造進行儀式的「大嘗宮」、2.5億日幣則用於舉辦「大饗之儀」盛宴。

報導指出，儘管「大嘗宮」的用地面積較前次縮減，但礙於人事費與材料成本，明年11月的大嘗祭編列預算仍比前次多出4.7億日幣。

據了解，文仁親王早在爺爺昭和天皇逝世、父親明仁即位時，就已向宮內廳反應大嘗祭相關問題，最後未被接受。此次他重新提出呼籲，卻也讓外界質疑有干政之虞。

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