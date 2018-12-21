網路竊密遭圍剿 中外交部舌戰各國反批「抹黑」

2018-12-21 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部大動作抨擊中國駭客在官方支持下竊取外國機敏資訊，並起訴、通緝2名與中官方合作的駭客，且不僅美國，英國、日本、澳洲也紛紛發聲譴責。面對千夫所指的窘境，中國仍強硬駁斥各國「抹黑」，強調中國是網路安全的堅定維護者。

中國外交部發言人華春瑩表示，中國政府是網路安全的堅定維護者，堅決反對並打擊任何形式的網路竊密活動，政府也從未參與或支持任何人的商業竊密行為，強調中方在網路安全問題上立場始終明確。

中國反批美國對外國的網路竊密、監聽和監控已是公開秘密，如今將這項罪名扣在他們頭上，中國決不接受這般自欺欺人的行為，呼籲美國停止抹黑，並撤銷對中國人的起訴，避免兩國在相關領域的合作上受到損害。華春瑩還說，英國等其他國家也發表了誣衊中國的言論，這些都是無中生有，別有用心，要求各國停止。

據美方起訴書表示，遭控訴的2名中國人是中國駭客組織APT 10的重要成員，與中國國家安全部天津國安局合作，大規模竊取美國軍事、太空領域機密，APT 10亦駭入加拿大、芬蘭、法國、德國、日本、英國等國。

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