斷子絕孫腳？拳擊正妹膝蓋爆擊 踢破前夫一顆蛋還絕育

2018-12-21 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕戰鬥民族的女人你敢惹？俄羅斯近日發生一起家庭傷害事件，27歲女子加亞卓娃（Rimma Gayazova）和29歲前夫波維耶夫（Vyacheslav Povetyev）爆發衝突，女方被激怒後，用膝蓋爆擊對方下體，害前夫失去一邊睪丸，且再也無法生育。

英國《太陽報》報導，這起事件發生於俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad），加亞卓娃和波維耶夫2人離婚，上週末履行探視孩子的權利，但在1家3口乘坐電梯時，加亞卓娃和波維耶夫卻突然爆發衝突。加亞卓娃聲稱前夫先攻擊她，甚至掐住她的脖子，還想把孩子帶走，她出於自衛，才會攻擊對方下體。

報導表示，加亞卓娃在青少年時期曾接受專業的拳擊訓練，而這強力一擊，造成波維耶夫陰囊破裂，雖然立即送往醫院，卻仍失去一邊睪丸，且終身絕育。波維耶夫表示，這起事件讓他被「半閹割」，無論身心靈都受到巨大傷害。

報導提及，事後波維耶夫向警方報案，加亞卓娃被依故意傷害等罪名調查，且可能面臨最高被判刑3年，雖然她宣稱前夫也有動手，但波維耶夫並未被起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/