丹麥將送外籍罪犯到「隔離島」曾是豬瘟、狂犬病基地

2018-12-21 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥議會昨日通過一筆7.59億丹麥克朗（新台幣約36億元）的預算，把100名有犯罪紀錄的外籍人士送往偏遠的林霍爾姆島（Lindholm Island），視同「隔離」這些可能煽動犯罪或造成傷害者，這也成為丹麥對難民問題轉趨嚴苛後的應對新招。

英國《衛報》報導，昨日丹麥議會通過7.59億丹麥克朗的預算，要在2021年前於林霍爾姆島上建立一處收容所，並住進約100名沒有居留許可又無法被驅逐出境的外國難民，包括回到家鄉會遭遇生命危險而不能出境、有犯罪紀錄且已服完刑，但又無法立刻遣返回國的罪犯。

報導表示，雖然被送往林霍爾姆島，與丹麥良民「隔絕」，但這些罪犯的行動並未受到限制，只要按照政府規定的時間返回島上，並向當局報告行蹤，即可搭船出島。然而這座林霍爾姆島暗黑歷史頗多，距離丹麥本土2公里遠，卻曾是豬瘟、狂犬病等動物傳染病的研究基地和火葬場。

報導指出，這項決定引發當地居民抗議。管轄林霍爾姆島的沃爾丁堡區長史麥德（Mikael Smed）表示，人們認為這並非解決難民問題的良策；專門營運行駛來往林霍爾姆島船隻的卡維哈夫（Kalvehave）港口民眾擔心，這項決定會帶來安全隱患，並重創島內觀光旅遊業。聯合國對此也提出質疑和抗議。

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