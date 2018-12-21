上帝會叫醒他？ 兒死2週不下葬、家人天天高歌「起床！」

2018-12-21 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕20歲的委內瑞拉男子布蘭寇（Cesar Alexis Blanco）本月10日在哥倫比亞意外遭到槍殺，身中3彈後不治身亡，不過事發至今近2週，他的屍體仍被放置在家中的棺材內，只因為父母聲稱收到「上帝的消息」，相信他們的兒子將被喚醒、死而復生，因此不願埋葬布蘭寇。

《每日郵報》報導，布蘭寇原居住在委內瑞拉，但因國內經濟條件惡劣，於是在2年前和家人一起搬到哥倫比亞生活。然而本月10日，他和朋友在街頭喝飲料時，遭到一名身分不詳的男子近距離射擊，身中3槍後死亡。

報導指出，最弔詭的是，布蘭寇過世近2週，家人並未將他的屍體下葬，而是擺放在家裡，每天圍繞著棺材祈禱和守夜，甚至高歌「起床！起床！起床」，而這一切竟是因為布蘭寇的父母聲稱收到上帝會「叫醒」兒子、讓兒子死而復生的消息。

報導表示，部分鄰居向衛生部抱怨，布蘭寇的屍體已散發怪味和蒼蠅，可能會造成環境問題並嚴重干擾到附近居民的生活；另外更有人透露，布蘭寇的重要器官早就被移除並捐贈出去，內在「一無所有」的人怎麼可能復活？並直呼，這個家庭簡直太瘋狂了！

20歲的委內瑞拉男子布蘭寇（Cesar Alexis Blanco）在哥倫比亞遭意外槍殺後，他的父母聲稱收到「上帝的消息」，相信他們的兒子將被喚醒、死而復生，因此不願埋葬布蘭寇。（法新社）

布蘭寇過世近2週，家人並未將他的屍體下葬，而是擺放在家裡，每天圍繞著棺材唱歌祈禱和守夜，等待布蘭寇醒來，恢復生命。（法新社）

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