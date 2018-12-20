示弱就輸了！CNN：川普不會把南海拱手讓給中國

2018-12-20 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕美中南海角力不斷，至今已發生多起軍事對峙，甚至險些釀成雙方軍艦衝撞。專家分析，即便中國以強硬手段主張南海主權，但川普政府不會示弱退出，美軍勢必持續派遣軍艦駛入南海。

根據《CNN》報導，澳洲戰略政策中心資深分析師戴維斯（Malcom Davis）指出，「中國想要全面控制南海的企圖不會減弱，基本上，中國打算把南海當作自家湖泊一樣」，但他認為，美國亦不可能放棄如此重要的水域，「川普政府不會在中國施加壓力時退縮讓步，一旦示弱，美國的威信將削弱，等同於鼓勵中國更加膽大妄為。」

戴維斯指出，美國將持續派遣軍艦在爭議島嶼附近行動，彰顯「自由航行」的權利，就如同2018年每8週實施一次的軍事行動。報導中提到，包括日本、澳洲、英國、加拿大和法國等美國盟友，也計畫派遣軍艦通過南海，但不會像美國一樣如此逼近中國聲稱主權的島嶼。

美軍驅逐艦「狄卡特號」9月在南海執行任務時，遭中國驅逐艦「蘭州號」攔截，兩艦險些碰撞，可說是兩軍在南海發生過最驚險的衝突。

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