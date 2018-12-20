五角大廈：已啟動自敘利亞撤軍程序

2018-12-20 03:44

〔中央社〕美國國防部今天表示，隨著美國在敘利亞境內圍剿激進組織伊斯蘭國（IS）的戰役開始進入下一階段，五角大廈已啟動將美軍撤離敘利亞的程序。

媒體今天稍早報導，華府正打算自敘利亞「全面」且「迅速」撤軍後，美國總統川普發推文表示：「我們已在敘利亞境內擊敗伊斯蘭國，那是川普總統任內讓美軍進駐的唯一理由。」

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）隨後發表聲明表示，隨著對抗伊斯蘭國的戰役進入新階段，華府已開始將軍隊撤回國。

法新社報導，美國這項令外界震驚的撤軍行動，將會產生非比尋常的地緣政治影響，並讓在美國支持下長期對抗伊斯蘭國的庫德族（Kurd）戰士面臨未知命運。

面對媒體詢問撤軍規模時，一名美國官員回答：「全面撤離，全面意味全部。」

目前敘利亞境內約有2000名美軍部隊，大多從事訓練和顧問任務，支援當地部隊對抗伊斯蘭國。

路透社報導，五角大廈發言人懷特（Dana White）發表聲明指出：「聯軍已解放伊斯蘭國所占領的地盤，不過圍剿伊斯蘭國的作戰尚未結束。」

她表示：「就在我們轉向下階段戰役的同時，我們已啟動讓美軍從敘利亞返國的程序。」

「基於保護部隊和行動安全的理由，我們不會提供進一步詳情。不論伊斯蘭國在何地出沒，我們會繼續和夥伴、盟友合作，擊敗伊斯蘭國。」

路透社稍早引述一名美國官員的話報導，美國宣布開始自敘利亞撤軍後，國務院會在24小時內，將所有人員撤離敘利亞。

這名官員表示，美國計畫，圍剿伊斯蘭國最終行動任務的最後階段結束後，就將軍隊撤出敘利亞，預料會在60到100天內完成撤軍。

該官員透露，川普和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）14日通過電話後，華府做出撤軍決定，「後續的一切都是在執行那通電話中所達成的協議」。

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