逆子吵分家產 富豪狠殺全家後自盡...獨留她繼承

2018-12-19 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕一名泰國富豪因不願把財產留給敗家子，於是選擇最極端的解決方式，先後殺害妻子和兒子再自盡，獨留女兒一人繼承他的財產。

泰國《Spring News》報導，66歲的泰國富豪帕努（Pornun Boonkwang）白手起家，擁有大筆財富，但44歲的兒子維拉帕（Veraphan）卻不成器，除了遊手好閒，整天酗酒鬧事，還經常吵著分家產，讓帕努十分心寒，決定採用最極端的方式，將財產全部留給35歲的女兒沃菈奴（Woranuch）。

報導表示，帕努先是留下遺書，向鄰居及親朋好友道歉。之後在18日當天，拿鐵鎚將妻子恰妮妲（Chanida）砸死，接著再殺害兒子，最後服用毒藥輕生。沃菈奴返家後驚見父母、兄長全部慘死，忍不住崩潰，坦言一直都知道父親和哥哥間的衝突，但萬萬沒想到父親會用這種方式解決。

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