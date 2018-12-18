美參院報告：俄鎖定非裔美國人影響總統大選

2018-12-18 00:41

〔中央社〕根據紐約時報取得的美國聯邦參議院報告指出，俄羅斯試圖利用網路影響2016年美國總統大選，降低選民投給民主黨候選人意願，其中非裔美國人是他們鎖定的目標。

參議院情報委員會預計本周公布報告，詳述俄羅斯在2016年美國總統大選前後大規模散播假消息，企圖影響選情。華盛頓郵報（Washington Post）與紐約時報（New York Times）今天都報導了尚未公布的報告內容。

紐約時報引述由德州網路安全公司「新知識」（New Knowledge）與哥倫比亞大學、康菲爾德研究集團（Canfield Research）共同撰寫的報告指出，這些操作仍活躍並持續於許多平台。

華郵則是取得由牛津大學與網路分析公司Graphika共同進行的另一份報告，報告顯示俄羅斯透過位於聖彼得堡的「網路研究社」（IRA），藉由槍枝暴力及種族等引發爭論的議題相關貼文來強化川普選情，並分化美國選民。一般認為「網路研究社」是與俄國政府掛鉤的「酸民農場」。

紐時指出，兩份報告都強調這些機構在網路平台以假帳號支持川普，也證實俄羅斯試圖干預2016年總統大選，俄羅斯以這些帳號詆毀民主黨候選人希拉蕊．柯林頓，拉高川普聲勢，並加深美國社會分裂。

但「新知識」的報告發現，俄羅斯將非裔美國人當作目標。報告指出，「網路研究社」在臉書（Facebook）與Instagram上鎖定非裔美籍社群，擴大對非裔美籍社群影響力。最受歡迎的Instagram帳號是@blackstagram，擁有超過30萬追隨者。

報告並未解釋為何俄羅斯會鎖定非裔美國人，但「新知識」研究主任、報告撰寫人狄雷斯塔（Renee DiResta）認為，隨著選舉白熱化，「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動逐漸成為焦點，俄羅斯看到可利用之處，只要出現警民對峙，這類素材就會冒出來。

報告發現，「網路研究社」在臉書創立81個帳號，其中30個以非裔美國人為主要受眾，吸引約120萬人追隨。相較之下，鎖定右翼政治份子的網頁約25頁，追隨者約140萬人，但針對左翼政治份子的網頁僅7頁，約69萬人追隨。

右翼政治網頁的主要焦點在拉抬川普，左翼網頁則是大力抨擊希拉蕊．柯林頓，同時也支持民主黨總統初選落敗者、聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）以及綠黨總統候選人史坦（Jill Stein）。網頁敦促桑德斯支持者與非裔美國人不要投給希拉蕊．柯林頓，要不投給史坦，要不乾脆留在家不投票。

目前仍難以判斷這類宣傳是否對2016年大選帶來重大影響，非裔美國人投票率確實出現20年來首次下降，但無法確定是否是俄羅斯干預的結果。

此外，報告也發現，在美國媒體在2017年仍將焦點放在俄羅斯透過臉書、推特（Twitter）影響美國政治之際，俄羅斯已將焦點轉到Instagram。報告指出，和臉書的7650萬人次相比，Instagram互動高達1.87億人次，Instagram的存在被低估，影響可能遠比臉書更大。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/