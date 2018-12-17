法國耶誕市集恐攻阻歹徒開火 2勇男雙雙傷重不治

2018-12-17 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕史特拉斯堡的英雄！法國的史特拉斯堡（Strasbourg）在當地時間12月11日晚間7點時，耶誕市集出現極端份子發動孤狼式恐攻，在市集內對人群開火，造成2人當場死亡、1人腦死與多人受傷；所幸當時有2名男子挺身而出，奮不顧身地阻止恐怖份子，最後皆身受重傷；他們讓這起恐攻的傷亡降到最低，但2人送醫急救後仍雙雙傷重不治。

綜合外媒報導，這兩名男子分別是來自波蘭的36歲男子巴托奧倫特‧尼爾基斯基 （Barto Orent-Niedzielski）與來自義大利的28歲男子安東尼奧‧馬格力吉（Antonio Megalizzi），兩人為義大利一間電視台工作，既是同事、也是朋友；他們原先被派到法國報導關於歐洲議會的新聞，工作結束隔天，便與兩名巴黎的大學生一起前往耶誕市集。

恐攻發生時，馬格力吉與尼爾基斯基發現，發動恐攻的極端份子謝里夫．薛卡特（Chérif Chekatt）意圖進入一間酒吧開火，2人連忙上前阻止，結果雙雙成為當天的12名傷者之一；2人的英勇事蹟被認為是有效降低傷亡的原因之一，使這次恐攻的死亡人數，沒有像2015年巴黎巴塔克蘭劇院（Bataclan）恐攻達的90人之多，但遺憾的是，2人在昏迷數天後，馬格力吉在12月14日因傷勢過重而不治身亡，隨後尼爾基斯基也在今天傷重不治。

昨天（12月16日）有超過1000人到史特拉斯堡的街頭哀悼受害者，並向尼爾基斯基與馬格力吉2人致敬；而發動恐攻的槍手謝里夫．薛卡特（Chérif Chekatt）也在12月13日遭警方擊斃。

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