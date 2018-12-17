美若退出中程飛彈條約 俄：戰略火箭軍將做戰鬥部署！

2018-12-17 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國總統川普宣布將退出與俄國在冷戰時期簽署的「中程飛彈條約」，震驚國際，俄國總統普廷曾揚言，若美國擅自退出該條約，俄國必將採取行動回應。有俄媒報導，俄國戰略火箭軍司令近日透露，已經在考慮規劃美國退出該條約的戰鬥部署行動。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄國戰略火箭軍司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）近日表示，美國若退出「中程飛彈條約」，下一步就是在歐洲部署中程導彈，這將對俄國的安全帶來新威脅，因此，「我們在考慮規劃戰略火箭軍的戰鬥使用」。

卡拉卡耶夫聲稱，俄國戰略火箭軍已經制定一系列軍事措施，可以降低在歐洲的美國先進反導彈系統的有效性。他還透露，俄國戰略火箭軍將首先配備更先進的現代反導系統和導彈。

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）5日表示，若俄國不在60天內拆除違反中程飛彈條約規定的飛彈，美國就會展開為期6個月的正式退出條約程序。然而，俄國一直堅決否認有任何違反該條約的行為。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/