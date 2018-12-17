關西機場造謠案免罰 日網友傻眼：這哪種社會教育？

2018-12-17 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕國立台北大學休閒運動管理學系游姓男大生造謠散播「台客受困關西機場靠中國救援」假消息，稱中國派專車助國人脫困，而駐日代表處卻未有作為，造成駐日代表處處長蘇啟誠輕生。對此，法院判決不足以影響公共安寧、裁定不罰。然而，日本網友卻對此非常傻眼：「搞什麼造謠的是台灣人？」、「這算哪種社會教育？」

警方調查指出，游姓男大生今年9月6日疑似以批踢踢帳號「GuRuGuRu」在「日本旅遊板」造謠，埔里分局依違反社會秩序維護法第63條「散布謠言，足以影響公共之安寧」通知到案。對此，法官認定發文者是游男本人，但因當事人貼文無法舉證會造成國內民眾恐懼、恐慌，當時在關西機場內民眾也沒有生命急迫威脅，因此裁定不罰。

對此，不只外交部表示遺憾、悲憤且難以接受，許多網友也群起攻之，肉搜出游男的個資，不僅查到他曾任籃球校隊隊長，甚至還曾經上過新聞，紛紛要他出面負責；而校方則表示，學務處將啟動關懷機制，指派輔導人員與游姓學生詳談，盼他確實了解此事的嚴重性。

日本網友得知游男不會受罰的新聞後感到相當傻眼：「搞什麼原來造謠的是台灣人？」、「為自己說的話負起責任吧」、「人命就這樣沒了，這個學生一定得嚴格反省」、「多虧是個小鬼，什麼法律責任都不用負、也不用課以罰金，這算哪種社會教育？」

有日本網友痛批這算什麼社會教育。（圖翻攝自臉書）

游姓男大生散布「台客受困關西機場靠中國救援」的假消息，身分也遭網友肉搜起底。（記者佟振國翻攝）

日本網友認為一條人命就這樣逝去，學生必須得嚴格反省。（圖翻攝自Yahoo Japan News）

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