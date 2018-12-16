北海道札幌居酒屋爆炸起火 41人受傷

2018-12-16 22:06

首次上稿 21:21

更新時間 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道札幌市一間居酒屋今（16）日晚間發生爆炸，建築物竄出濃煙大火，玻璃窗碎裂四散，初步了解有41人受傷。

綜合日媒報導，消防隊在當地晚間8時30分（台灣時間7時30分）許獲報，位於札幌市東南部豐平區的「居酒屋 海さくら」發生大爆炸。

據《NHK》晚間9時拍到的現場畫面，爆炸的建築物竄出濃煙和大火。2層樓高的建築物倒塌傾斜，碎玻璃散落四周。

《NHK》援引警方消息指出，爆炸事件造成41人受傷，其中1人重傷。據《共同社》指出，警方擔憂可能再次發生爆炸，呼籲民眾不要靠近事發地點。

「居酒屋 海さくら」位處住商混合區，距離札幌市中心約3公里，靠近平岸車站。

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