押金難退? 中國網友靠這招讓ofo秒退押金還附道歉信

2018-12-16 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國不少ofo用戶表示自己遇到押金難退的問題，現有ofo用戶在其微博指出，自己祭出「外國人投訴」策略，不但快速就收到ofo退還的押金，還收到ofo致歉信，差別待遇的消息一出，引發網友廣泛討論。

綜合外媒報導，ofo雖承諾會在15個工作日內將押金退還至用戶的帳戶，但仍有許多用戶表示，ofo並未兌現承諾，指出自己都等待超過15個工作日了，始終沒收到退款。

不過近日有中國網友zjt931在其微博表示，聽說ofo退押金要打很久的電話，於是突發奇想，想驗證看網路上流傳的「外國人投訴」策略，於是zjt931建立1個新人物設定，設定自己是1位在中國以生活2-3年、喜歡上網、但中文不太好的加州人，並以這個身分在12月13日寄出申請退款郵件，試看看有沒有用。

沒有到隔日就立即收到ofo的押金退款，並還收到1封英文郵件道歉，讓zjt931大感訝異，並將過程與ofo退款通知與道歉信發布至微博上。此消息一出，也引發許多網友仿效，希望可以藉此獲得退款，但也有網友表示，感到無奈，認為該公司漠視中國用戶、ofo欺負自己人等。

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