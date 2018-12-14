向中國開戰！美國斥鉅資打擊「流氓國家」假訊息

2018-12-14 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院預計提撥1000萬美元（約新台幣3億元）款項，在全球打擊破壞政治局面、影響美國國安的假訊息，除了將「流氓國家」中國列入開戰目標之外，俄羅斯、伊朗也在美國的口袋名單內。

根據《華盛頓自由燈塔》報導，美國國務院的全球作戰中心（GEC）近期內獲得4000萬美元經費（約新台幣12億元），正在調配各事務所需款項，重點將放在川普「全球反假消息」的方針，因此除了打擊伊斯蘭國（IS）等反恐任務，預留1000萬美元要打擊來自「流氓國家」的假消息。

全球作戰中心官員丹尼爾．基馬格（Daniel Kimmage）11日指出，「我們正在進攻，主要針對的是中國、俄國與伊朗」，官員還提到，全球作戰中心正在努力識別、揭露這些國家構成的威脅，努力繪製「虛假信息網路地圖」，並幫助全球各地的媒體避免陷入宣傳陷阱。

全球作戰中心在全球四大洲展開工作，計劃進一步擴大規模，在面對俄羅斯假消息威脅方面，目前在21個國家進行25項措施，重點是提高民眾、媒體識別俄羅斯的宣傳手法並加以粉碎；也以相同的手法對付中國，包括與記者、意見領袖合作幫助他們在公開著作中消除幫中國宣傳的成分。

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