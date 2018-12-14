一國兩制破滅？！ 5種情況恐讓美國放棄香港...

2018-12-14 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港雖在1997年回歸中國，但其所蘊含的民主素養與作為全球金融中心的地位，加上中國所承諾的「一國兩制」，美國特別為港制定《香港政策法》，提供有別於中國的區別待遇。但隨著近年來中共觸手伸入香港，美政府對《香港政策法》的疑慮逐漸浮上檯面。港立法會議員總結出5種狀況，可能會成為美國放棄《香港政策法》的最後一根稻草。

根據香港《蘋果日報》報導，正在美國向政界進行遊說的公民黨立法會議員郭榮鏗指出，美國政界的共識是，「不會再無限期、無條件地延續《香港政策法》」。郭明確提出5種可能情況，可能會讓美國決定放棄香港，分別為「剝奪參選權或褫奪當選議席」、「外國記者被驅逐」、「對民主派提出政治檢控」、「拖延真普選」、「提倡制定嚴厲的《基本法》23條」。

郭榮鏗表示，美國取消《香港政策法》將對港經濟、社會帶來前所未有的衝擊，損害恐難以估計，他強調魚與熊掌不可兼得，不可能在一國兩制失敗的同時，仍奢望美國繼續維持政策法，呼籲港府應積極向美證明自己是國際社會中負責任的一份子。

《香港政策法》為美國因應香港1997年回歸中國所制定。此法視香港為「獨立關稅區」，在一國兩制框架之下，支持香港人權、民主與自治，保障香港生活方式及美資在港的商業活動。

去年香港回歸中國20週年之際，中外交部稱1984年所發表，涵蓋「一國兩制」、「五十年不變」承諾的「中英聯合聲明」只是歷史文件，不具現實意義也沒有約束力。

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