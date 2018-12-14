有華為沒美國！ 美專家：若用華為設備將破壞台美合作

2018-12-14 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國電信大廠華為近來成為美國的眼中釘，產品安全性也屢次遭到質疑，美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，美國的立場是，「如果你使用華為設備，就不要指望我們與你有所往來」。

《國家利益》先前專文指出，華為今年4月在台北設立首家官方店面，且成為新北耶誕城的贊助廠商之一，這些現象與美國官方大動作抵制華為、中興的舉措有所落差。報導指出，華為被控與中國人民解放軍及中國國家安全部關係密切，國有企業中國移動亦是華為最大股東。報導警告，台灣充斥著大量華為產品，可能會成為「特洛伊木馬」，對國家安全造成危害。

《美國之音》報導，對此，美台商業協會會長韓儒伯直接地說，美國的基本立場就是「如果你使用華為設備，就不要指望我們與你有所往來」、「如果在你的國家有華為網路設備，如果我們的東西必須通過你，我們就會退出」。韓儒伯表示，如果台灣要和美國合作，就不能使用華為產品，使用華為設備，會為台美關係帶來負面影響。

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