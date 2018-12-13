網傳「42款中國app會竊個資」 印度要軍方禁用

2018-12-13 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕近日有一個消息在LINE上流傳，指出「42款中國app會竊取個人資料」、「印度政府公佈42個可能會竊取個人資料的中國手機app」等；經過查證後，這些消息並非空穴來風，而是來自2017年的舊聞，這「42個APP名單」是當時由印度的情資單位所列，認為這些軟體是間諜或惡意軟體，呼籲印度軍方的人員需刪除這些APP。

綜合外媒報導，這則舊聞是在2017年底發出，印度政府負責蒐集國外情資的印度調查分析局（Research and Analysis Wing, RAW）與直屬印度總理辦公室國安顧問的國家技術研究組織（National Technical Research Organisation, NTRO）在當時發出一份報告，指出有42個APP有資安風險，並通知印度軍方所有官兵與官員刪除這些軟體。

這份報告指出，這些在Android和iOS兩大行動作業系統平台上的42個軟體，不是由中國企業開發，就是與中國有關係；這些軟體可能是間諜或是惡意軟體，軍方人士使用這些軟體可能對資安造成不利的影響，進而影響國防與國家安全；而印度國防部也要求所有官兵，不得在辦公室或個人手機上使用這些軟體，而如果已經安裝，也應立刻刪除軟體，同時格式化手機，並下令要求所有部隊需遵守這項指導準則。

這42個手機APP包括不少由騰訊、百度、新浪、小米科技、Cheetah Mobile等軟體開發商製作，安全專家指出，這些軟體如果把用戶的資料傳到設在中國境內的伺服器，很容易遭中國政府指揮的駭客部隊所用，對印度進行危害國安的活動。

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