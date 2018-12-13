川普為何建「太空軍」？前英國防部官員：因得知美國UFO機密

2018-12-13 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕今年6月，美國總統川普曾宣布將在美國的5大軍種之外，成立第6軍種「太空軍」，美國副總統彭斯進一步於8月在國防部宣布，太空軍預計將在2020年成立。曾在英國國防部掌管UFO（Unidentified Flying Object，不明飛行物）調查計畫的波普（Nick Pope）近期表示，川普很有可能是因為知道美國政府的UFO機密，才會想促成太空軍隊的建立。

英國《太陽報》報導，前英國國防部官員波普（Nick Pope）表示，若美國政府的機密檔案有外星人造訪地球的證據，美國總統肯定知道，尤其川普是一位特別有意志力的總統，他不喜歡被蒙在鼓裡。許多陰謀論者認為，若美國政府的機密文件有外星人存在的證據，連美國總統都沒有權限得知。

去年12月，美國國防部被《紐約時報》揭露在2007至2012年間進行研究UFO的秘密項目，波普指出，川普肯定會意識到該項目的存在，並得知美國參議院軍事委員會正在調查2004年F-18戰機飛行員遭遇UFO的事件。波普說：「川普肯定知道美國所有的UFO機密...這可能促使他熱衷於發展一支太空軍事部隊，他知道，在未來的任何衝突中，關鍵戰場將是網路空間和外太空」。

曾在1991至1994年負責英國國防部UFO研究項目的波普表示，希望川普對這個議題感興趣，並樂於利用自己的專業知識來幫助他。波普說：「英國政府在2009年取消了UFO項目，所以目前沒有這方面的專家，但是在90年代完成這項工作之後，我很樂意幫助總統做任何簡報和出席國會聽證會，來解釋英國國防部一些人對UFO現象所帶來的威脅和機會做出的結論」。

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