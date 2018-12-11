梅克爾受邀哈佛畢典演講 屆時也將獲榮譽學位

2018-12-11 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾受美國哈佛大學之邀，將在明年該校畢業典禮上演講，屆時她也將獲頒哈佛大學榮譽學位。

綜合哈佛校內報紙報導，校方7日宣布，梅克爾將於明年5月30日出席第368屆哈佛畢業典禮並擔任主要演講者，對此，校長巴考（Lawrence Bacow）表示，梅克爾的演講必定令人難忘，非常期待她明年5月的到訪。

報導強調，梅克爾2005年以首位女性和東德人身分出任總理後，致力保護環境、強而有力支持歐盟，不僅領導歐盟應付2008年金融海嘯後的經濟動盪，也努力解決中東難民問題，至今已被普遍認為是歐盟的實際領導人，但今年10月後，梅克爾便宣布2021年任期結束，將不再尋求連任。

巴考指出，在4屆德國總理任期中，她的領導力不僅推進了德國發展，還將影響力擴及全球。哈佛學生會主席則盛讚，梅克爾是這世代全球最受尊敬的領導人之一。

據悉，梅克爾是自1990年前總理柯爾（Helmut Kohl）以來，再有德國領導人受邀到哈佛演講，而過去，包括東西德在內，也僅有4位領導人受邀。

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