食物銀行旁撿到50萬現金 街友拾金不昧感動網友

美國一位街友（右）在食物銀行附近撿到1.7萬美金，卻直接將錢交給櫃台，善良行為引來網友大讚。（圖擷自YouTube）

2018-12-08 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國許多社區都有食物銀行（food bank），提供流浪漢免費的食物。最近美國一位街友意外在食物銀行附近撿到1.7萬美金（約52萬新台幣），不過他卻直接將錢交給櫃台，善良行為引來網友大讚。

綜合外媒報導，美國流浪漢布斯（Kevin Booth）有長達5年的時間都會跑到「Summer Food Bank」食物銀行索取食物，最近他在食物銀行附近發現一個袋子，裡面竟然裝有1.7萬的美金。布斯發現這筆錢後不但沒拿走，還跑到食物銀行櫃台向工作人員通報。

食物銀行事後將這筆錢交給警方，但由於一直沒有人來認領，因此這筆錢最後將歸食物銀行所有。食物銀行的工作人員表示，這筆錢將會用來進行擴建，讓他們以後可以幫助更多流浪漢或有需要的家庭。

許多網友在看到布斯的善行後都大讚，「他真的是好人。」、「這個故事真棒。」、「這個人什麼都沒有，但卻沒有將這筆錢占為己有，太棒了！」

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