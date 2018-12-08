願放棄2護照、抵押房產、戴電子腳鐐... 孟晚舟盼保釋暫無果

2018-12-08 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕溫哥華當地時間7日上午，加拿大法院召開華為財務長孟晚舟的保釋聽證庭，這次開庭暫時未對保釋與否做出處置，但孟晚舟律師積極提出孟願抵押上億房產、配戴電子腳鐐接受監控，甚至放棄2本護照，以換取保釋機會。

綜合媒體報導，孟晚舟的律師在聽證庭中積極為孟爭取保釋機會。他表示，孟晚舟有高血壓、惡性腫瘤等醫療疾病，不能被拘留，且她沒有前科，為了不讓公司華為和父親任正非蒙羞，不可能潛逃；並提出孟晚舟可以抵押2間價值1400萬加元（新台幣約3.2億元）的溫哥華房產，若獲准保釋，也願意戴上電子腳鐐，且放棄2本護照，包括中國和香港特區護照。

報導引述，保釋庭中檢方卻認為，孟晚舟有巨額財富及多項潛逃誘因，包括她被美國指控的違反對伊朗制裁、串通蒙騙多間金融機構等指控，每項罪名最重都可判刑30年，因此主張反對法院裁決保釋申請。另外，檢方也主張，孟晚舟在溫哥華雖然有2間房產，但多是渡假使用，與加拿大無實質聯繫，若獲准保釋，極可能潛逃。

報導表示，法官暫時未做出保釋與否的裁決，將待下週一再度開庭，不過這個假日，孟晚舟仍會繼續被關押。

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