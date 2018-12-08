敗給一隻貓！渣男被揭發劈腿75女 姊妹通吃被設局「婦仇」

2018-12-08 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州有位男子背著正宮女友，透過通訊軟體撩妹，最高紀錄是同時撩75人，但日前吃「姊妹丼」吃出破綻被正宮女友發現，因而被設局「婦仇」也被甩。

中媒《梨視頻》報導，男子先在交友網站認識女生後，再加通訊軟體繼續聊天撩妹，而每天一早的「例行公事」就是發「早安，多加衣服」給對方，但男子沒想到，自己撩到正宮女友閨蜜的表姊，且因一張貓咪大頭貼敗露偷吃跡象。

報導指出，大頭貼的貓咪早已被男子正宮女友送給閨蜜，但閨密表姊眼尖，發現該隻貓很眼熟，經詢問才驚覺自己成了「姊妹丼」，正宮女友知情後，一氣之下，聯手閨密表姊設局復仇渣男。

閨密表姊6日與男子在餐館吃飯約會時，正宮女友突然現身，且冷不防地朝男子頭上澆了一杯水。事後正宮女友怒斥，之前就知道男子劈腿，但因無證據而作罷，這次不曝光他，會對不起自己。

正宮女友還透露，男子對他很好、很自然，兩人也幾乎天天住在一起，但他卻背地裡劈腿，事發後已狠甩對方了。男子則表示對正宮女友的「婦仇」，沒意見也不追究，且還說：「祝福她，我很愛她」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/