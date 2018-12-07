孟晚舟被捕 郭文貴：9成機率不會被引渡至美國

郭文貴今日PO出自己坐在美、中兩國元首坐過的沙發上的照片，並透露孟晚舟被引渡至美國的機率極低。（圖擷取自郭媒體網站）

2018-12-07 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國科技巨頭華為副董事長兼首席財務官（CFO）、公司創辦人任正非的女兒孟晚舟，12月1日在溫哥華國際機場轉機時，加拿大當局以涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁為由，代美國政府將其逮捕，消息傳出，震驚國際。外界認為，孟晚舟很有可能會被引渡至美國，然而，中國流亡富商郭文貴表示，此事的發生機率只有1成。

提及孟晚舟被捕一案，郭文貴在個人社交媒體上簡短表示，孟晚舟「90％的可能不會被引渡到美國」。郭文貴透露，這是「美國的戰略」和「現實」，因為中國共產黨在美國的滲透力量太堅強，「千萬別低估了藍金黃（藍指網路輿論、金指金錢收買、黃指美女色誘）在美國的力量」。

去年7月，郭文貴接受美國保守派媒體《華盛頓自由燈塔》訪問時宣稱，中國在美國的情報網共有2萬5000名間諜。當時，還是美國中情局（CIA）局長的現任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾表示，自己對郭文貴的爆料「很熟悉」，但並未確認這一數字。

此外，郭文貴今日也在個人社交媒體上PO出自己身在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）海湖莊園（Mar-a-Lago）的照片，2017年4月，美國總統川普正是在此地與中國國家主席習近平舉行首次的「川習會」。如今，郭文貴刻意PO出數張自己坐在美、中兩國元首坐過的沙發上的照片，頗引人遐想。

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