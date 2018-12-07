蒼井空戴紅領巾遭指「褻瀆」 中國企業被重罰近500萬

日本前AV女優蒼井空7月受到中國企業邀請，出席雲南的一場公益活動，但卻因為配戴在中國富有政治意涵的紅領巾，遭到中國媒體批評「歪曲、醜化、褻瀆英雄烈士」，該企業還公開向全中國人民道歉。（圖擷取自微博）

2018-12-07 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本前AV女優蒼井空7月受到中國企業邀請，出席雲南的一場公益活動，但卻因為戴有在中國富有政治意涵的紅領巾，遭到中國官方批評「歪曲、醜化、褻瀆英雄烈士」，該企業還公開向全中國人民道歉。最近，中國有關部門對該企業開罰人民幣100萬元（約新台幣455萬元）。

綜合媒體報導，上海臻海公司7月29日邀請蒼井空擔任「助學使者」，出席雲南省德宏州少兒業餘體校的一場公益活動，並讓蒼井空配戴紅領巾。

中國少年先鋒隊（簡稱少先隊）當天發表聲明譴責，指紅領巾為少先隊員的標誌，象徵革命先烈的奮鬥犧牲，依法禁止歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神，該企業無視數百萬少先隊輔導員的職業榮譽，玷污了少先隊組織的形象。

上海臻海公司事後致歉，表示邀請蒼井空當公益大使，卻錯誤使用紅領巾，傷害了中國廣大人民的感情，保證今後不會再發生類似事件。

上海浦東新區市場監督管理局本月6日依照《中華人民共和國英雄烈士保護法》規定，對上海臻海公司作出行政處罰，處以行政罰款人民幣100萬元，為目前中國關於不當使用紅領巾行為的最高處罰。

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