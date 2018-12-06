實驗品黑猩猩遭拋棄 變成真實版猩球崛起

美國人道主義協會接手照顧黑猩猩事宜，讓猩猩們可以安穩生活。（圖擷自人道主義協會臉書）

2018-12-06 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕賴比瑞亞有座「猩猩島」，島上的66隻黑猩猩是紐約血液中心（New York Blood Center）的實驗品，但自2014年中心就開始停止運送食物給猩猩，還對外宣稱已無照顧責任。最後所幸美國人道主義協會（Humane Society of the United States）出面，請來獸醫照顧這群被遺忘的猩猩們。

綜合外媒報導，1974年紐約血液中心於利比亞成立實驗室，會在黑猩猩身上施打病毒以研究疫苗，猩猩們因此患上肝炎及俗稱「河盲症」（river blindness）的蟠尾絲蟲病。30年後研究計畫結束，這些黑猩猩被放逐到荒島上，由人員定期登島餵食猩猩。不料2014年伊波拉病毒爆發，實驗室停止運送食物上島。

2015年時還宣布對猩猩沒有照顧責任，將猩猩分散到6個小島。停止運送食物讓不少猩猩餓死，在飢餓和疾病下，猩猩們變得具有攻擊性，只要有陌生人靠近島嶼，猩猩們就會投擲芒果驅趕，甚至傳出島上的黑猩猩會生吞人類，嚇得不少人選擇遠離猩猩們，直呼是現實版的「猩球崛起」。

最後美國人道主義協會願意照顧猩猩們，請來獸醫醫治，並徵求廣大善心人士募款。過去幾年，協會與中心不斷交涉，雙方最後達成協議，由血液中心負擔部分費用。在他們的幫助下，猩猩們可以安心生活，也重拾對人類的信任。

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