風向帶不動？《環時》總編罵美國耍流氓 遭中國網友反酸...

華為副董事長兼財務長孟晚舟在加拿大遭逮捕，引發政、商界關注。（路透）

2018-12-06 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國手機大廠華為副董事長兼財務長孟晚舟，近日在加拿大轉機時遭逮捕，原因疑是華為涉嫌違反美國伊朗制裁令，向伊朗運送物資，引發政界、商界高度關注。消息傳出後中國駐加拿大使館發聲明譴責美、加行徑，要求立刻放人，中國官媒《環球時報》總編輯也在社群媒體發文批評美國，但反遭部分網友嗆聲。

《環球時報》總編輯胡錫進針對孟晚舟遭捕發表看法，稱自己身為一家中國媒體總編輯，想說的是「美國在市場上打不垮華為，請不要採取卑鄙的流氓手段。」

但胡錫進的評論無法讓所有中國網友買帳，質疑「事情緣由都不清楚，你就說人家流氓行為？總有原因吧！」、「華為有沒有把美國設備轉口給伊朗？如果有，實在也是沒話說」、「你翻牆去告訴美國，好嗎？別在微博上迷惑國人了。」

還有人酸胡錫進拿蘋果公司的iPhone發文罵美國，留言說「胡主編還是把蘋果手機換成華為吧」、「老胡你的iPhone 7 Plus太刺眼了。」

但多數網友仍力挺胡錫進言論，「我們也把在華的美國高管抓幾個吧？」、「真的是卑鄙的流氓手段！」、「政府該拿蘋果和加拿大的公司開刀了！」、「我們只能抓吳亦凡了」。

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