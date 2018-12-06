兩岸一家親的真正危險！ 顏澤雅：何志平是前車之鑑

對於何志平事件，顏澤雅分析，問題出在香港整個菁英階層的醬缸文化。（美聯社）

2018-12-06 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港前民政事務局局長何志平因為被控賄賂非洲國家總統，遭美國紐約聯邦法院裁定7項罪名成立，作家顏澤雅對此進行深入分析，她認為問題出在香港菁英階層的醬缸文化，並指出台灣人應該藉著該事件，思考「兩岸一家親」的真正危險。

顏澤雅在臉書撰文表示，何志平的資歷相當豐富，除了是眼科名醫、醫學教授、港府高官，還是作家、電台節目主持人，甚至娶了電影明星，「這些就把柯P甩到車尾燈後了」。如此顯赫之人卻犯下如斯錯誤，顏澤雅分析，問題出在香港整個菁英階層的醬缸文化。

顏澤雅指出，香港菁英階層擠破頭想當政協，多交「內地」朋友才能穩固地位，她推論「何志平應該是有欠華信能源人情，只是想還一下，就在紐約被抓了」。顏澤雅反思，兩岸一家親似乎很有人情味，但它會讓你降低風險評估能力，「現正在美國坐牢的何志平就是前車之鑑」。

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