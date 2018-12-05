共享電動滑板車 MIT新創公司推出「智能檢修」版

美國麻省理工學院（MIT）新創公司Superpedestrian預定明年推出可自行檢修機械問題的「工業級電動滑板車」。（取自Superpedestrian官網）

2018-12-05 21:47

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕共享電動滑板車風潮襲捲美國、紐西蘭各大城市，但其脆弱的機械結構，容易導致騎乘的民眾受傷，甚至發生車體起火事件，安全性備受質疑。華盛頓郵報報導，美國麻省理工學院（MIT）新創公司Superpedestrian計畫生產一款可自行「智能檢修」機械問題的「工業級電動滑板車」，屆時有問題的滑板車將可自動斷線、停止共享，大大提升安全性；該系統預計明年上半年推行全球，料將革新電動滑板車產業。

Superpedestrian創辦人兼執行長比德曼（Assaf Biderman）指出，共享電動滑板車必須超級堅固，快速充電後即可奔馳在大街小巷；該款智能電動滑板車，最高時速可達17英里（約27公里），充電一次可行駛最遠60英里（約97公里）。此外，相較於平均壽命僅約3個月的普通電動滑板車，這款滑板車的使用壽命可達18個月。

比德曼表示，該款電動滑板車使用的「智能車輪」，可自行檢修機械問題，還能「停止共享」有安全疑慮的車輛。透過車輪上的各式感測器，滑板車可監控車輛溫度、電池電壓、機械運轉數據等，還能自動排除簡易的機械問題。

比德曼過去曾參與研發「哥本哈根輪」（Copenhagen Wheel），該款智慧單車輪內建多款便於自行車維護與維修的感測器，還可根據踏板重力自動調整電動助力。

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